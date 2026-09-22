Mulheres pela Vida reúne Luciana e Acir em compromisso por direitos das mulheres e apoio a Lula em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 15h23

A candidata ao Senado Luciana Oliveira (PT) e o candidato Acir Gurgacz (PDT) participaram do encontro Mulheres pela Vida, realizado no Sintero, em Porto Velho, com representantes de coletivos e mulheres do campo progressista. Durante o ato, os dois receberam uma carta com reivindicações e firmaram compromisso com a ampliação de políticas destinadas às mulheres e com o fortalecimento da rede de proteção e inclusão em Rondônia.

O encontro reuniu a defesa dos direitos das mulheres à agenda política das candidaturas ao Senado e à continuidade de políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu discurso, Luciana relacionou diretamente sua candidatura à intenção de levar a representação feminina e as reivindicações apresentadas no encontro para dentro do Senado Federal.

“Então a minha candidatura ao Senado é sobretudo para me eleger com apoio de vocês, chegar lá e dizer: eu não sou, nunca fui, nunca serei uma fraquejada”, afirmou.

A declaração marcou uma das falas de Luciana no Mulheres pela Vida. A candidata defendeu que as demandas apresentadas pelos movimentos sejam transformadas em compromissos de atuação parlamentar, especialmente nas áreas de proteção, direitos e inclusão das mulheres.

Luciana e Acir também apareceram juntos durante o evento. Abraçado à candidata, o ex-senador destacou a convergência entre os dois em torno da candidatura de Lula à Presidência.

“Com certeza, com certeza absoluta. Nós estamos juntos, eu e Luciana. Nós somos imbuídos de levar o nosso presidente Lula à vitória. É um trabalho importante para o Estado de Rondônia e é um trabalho muito importante para nosso país”, declarou Acir.

Ao falar às participantes, Acir também lembrou sua passagem pelo Senado Federal e relacionou essa experiência à defesa da continuidade do atual governo.

“Minha gente, eu fiquei lá em Brasília durante 14 anos no Senado Federal. Eu sei muito a diferença de um governo que não pode retroceder. Não pode. Nós não podemos”, afirmou.

A carta entregue aos candidatos apresentou compromissos defendidos pelos coletivos de mulheres presentes no encontro. Entre os pontos colocados no ato estão a ampliação das políticas do governo Lula direcionadas às mulheres e o fortalecimento, em Rondônia, das estruturas de proteção e inclusão.

A defesa do enfrentamento à violência contra as mulheres também esteve no centro da manifestação. Luciana destacou, após o encontro, o compromisso de atuar pela ampliação dos direitos e pelo combate ao feminicídio, tema tratado pelos movimentos participantes como parte das prioridades levadas aos candidatos.

O Mulheres pela Vida também evidenciou a aproximação entre Luciana e Acir na defesa da candidatura de Lula. Embora concorram ao mesmo cargo, os dois disputam uma eleição em que Rondônia escolherá duas cadeiras para o Senado e utilizaram o encontro para apresentar pontos de convergência na agenda das mulheres e no apoio ao presidente.

Para Luciana, o compromisso assumido no evento integra a proposta de levar ao Senado uma representação vinculada às demandas apresentadas por mulheres de diferentes movimentos e ampliar, no estado, políticas públicas voltadas à proteção, participação e garantia de direitos.

Lula é candidato à reeleição à Presidência da República com o número 13; Expedito Netto, candidato ao Governo de Rondônia com o número 13; e Luciana Oliveira, candidata ao Senado Federal com o número 133.