Projeto Agente Mirim participa de ação educativa na Escola Pública de Trânsito durante a Semana Nacional do Trânsito

Por secom

Publicada em 22/09/2026 às 15h53

Uma aula diferenciada de educação para o trânsito. Essa foi a proposta apresentada a cerca de 50 alunos do Projeto Agente Mirim para a Cidadania no Trânsito, do 5º ano da Escola Estadual Villa Lobos, em Porto Velho, no projeto ‘Passos conscientes, vidas protegidas: o agente mirim em ação’, que faz parte da Semana Nacional de Trânsito.

Durante a atividade, os estudantes participaram de orientações e palestras no auditório da Escola Pública de Trânsito (Eptran). Em seguida, receberam instruções práticas na minicidade do trânsito, estrutura montada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) para demonstrar, de forma lúdica e educativa, os comportamentos adequados no trânsito.

As crianças percorreram o circuito como pedestres e utilizaram os minicarros disponibilizados para a atividade, oportunidade em que aprenderam sobre circulação viária, regras de convivência e relacionamento seguro no trânsito.

Segundo uma das coordenadoras da ação, Carla Chaves, o objetivo principal é o de incentivar a adoção de comportamentos seguros, empáticos e defensivos na convivência diária com o trânsito, seja como pedestre, ciclista ou passageiro.

“Buscamos desenvolver nos participantes a atenção mútua, o respeito aos limites de velocidade, a valorização da vida e a capacidade de antecipar riscos, por meio de uma vivência prática e lúdica”, destacou.

O aluno Pedro Paulo Rodrigues de França, do 5º ano C, afirmou que a atividade de que mais gostou foi o passeio nos minicarros, onde aprendeu sobre semáforos, sinalização e o chamado “sinal de vida”. Já a estudante Mayerli Almeida, do 5º ano B, elogiou a tarde de aprendizado e destacou a importância da sinalização viária e do respeito aos pedestres, especialmente nas faixas de travessia e nos cruzamentos semaforizados.

A atividade se repetirá na próxima sexta-feira (25) com os demais alunos do 5º ano da escola. As escolas que desejarem também podem entrar em contato com a Eptran para agendar uma aula educativa na minicidade e receber palestras educativas para o trânsito seguro. O contato da escola é (69) (69) 98462-3890 e fica localizada na rua Benedito de Souza Brito, 4044 - Industrial, Porto Velho.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

A atividade integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, campanha anual de conscientização sobre segurança viária realizada em todo o país entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer ações de educação, fiscalização e engenharia de tráfego, mobilizando pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros para a construção de um trânsito mais seguro e humanizado.

Neste ano, a campanha tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância da empatia, do respeito às normas de circulação e da preservação da vida. A programação é encerrada em 25 de setembro, data em que se celebra o Dia Nacional do Trânsito.