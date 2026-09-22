Cuidado com a saúde do homem deve começar antes dos sintomas

Por Jhon Silva

Publicada em 22/09/2026 às 16h34

Esperar uma dor aparecer, um sintoma incomodar ou a situação se agravar para procurar atendimento ainda faz parte da rotina de muitos homens. Mas quando o assunto é saúde, antecipar esse cuidado pode fazer diferença na identificação de alterações e no início do acompanhamento adequado.

Em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) chama atenção para um comportamento que precisa ser cada vez mais estimulado, procurar os serviços de saúde também para prevenção, sem esperar a chegada do Novembro Azul ou o aparecimento de algum problema.

A saúde do homem envolve muito mais do que os cuidados relacionados à próstata. Nas unidades de saúde, esse público pode receber orientações e acompanhamento de acordo com cada faixa etária e necessidade, incluindo verificação da pressão arterial, vacinação, prevenção e acompanhamento de doenças crônicas, saúde sexual e outras avaliações realizadas pelas equipes.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, transformar a prevenção em hábito é um dos principais caminhos para aproximar os homens dos serviços. “Muitos homens ainda procuram atendimento somente quando algum sintoma começa a incomodar. Queremos mudar essa relação com a saúde. A unidade também é lugar de prevenção, orientação e acompanhamento. Esse cuidado precisa acontecer durante todo o ano e não somente durante uma campanha”.

O prefeito Léo Moraes reforça que os homens devem buscar os serviços de saúde de forma preventiva e manter os cuidados durante todo o ano

A rotina de trabalho, a falta de tempo e até a ausência de sintomas podem fazer com que consultas e avaliações sejam adiadas. O problema é que algumas alterações podem evoluir de maneira silenciosa, sem apresentar sinais claros nas fases iniciais.

Por isso, a orientação é não esperar que a saúde interfira na rotina para começar a cuidar dela. A procura pela unidade permite que cada homem seja avaliado individualmente e receba as orientações necessárias conforme seu histórico e condição de saúde.

O prefeito Léo Moraes também chama atenção para a importância de romper a ideia de que buscar atendimento é necessário apenas quando existe uma doença. “Cuidar da saúde também é uma responsabilidade da própria família. Queremos que os homens de Porto Velho procurem nossas unidades para prevenir, acompanhar e receber orientação, sem precisar esperar uma dor ou um problema aparecer. Saúde se cuida o ano inteiro”.

As unidades básicas são a porta de entrada para esse acompanhamento e podem orientar sobre os cuidados e atendimentos indicados para cada pessoa.