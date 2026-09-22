Ruas do bairro Nova Esperança recebem pavimentação após preparação do solo

Por Thaís Alves

Publicada em 22/09/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está avançando com os serviços de pavimentação no bairro Nova Esperança.

As ruas Oliveira, Humaitá, Lábrea, Lírio do Vale e Nunes estão recebendo asfalto, levando mais infraestrutura e melhores condições de circulação para os moradores.

Morador do bairro Nova Esperança há 12 anos, Milton Siqueira conta que a pavimentação representa uma mudança importante para quem convive diariamente com a poeira e a lama.

“Pra gente sair em dias de chuva, tinha que andar com alguma coisa para sempre limpar o pneu da moto e da bicicleta, para não se sujar tanto. Quando não era muita poeira, era a dificuldade. Agora a gente respira aliviado: nosso asfalto chegou”.

Antes da aplicação do asfalto, as vias passaram por uma série de etapas de preparação, incluindo limpeza, terraplanagem, execução do leito e subleito, encascalhamento e outros serviços necessários para garantir uma base adequada à pavimentação.

Com a conclusão dessa fase, as equipes avançam para a aplicação da camada asfáltica, etapa que representa um importante avanço na melhoria da mobilidade e na qualidade de vida da população.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou que o trabalho segue um planejamento técnico para garantir mais qualidade e durabilidade às obras.

“Estamos avançando com responsabilidade, preparando cada rua antes da aplicação do asfalto. Essa etapa é fundamental para garantir um serviço de qualidade e entregar aos moradores vias mais seguras, acessíveis e com melhores condições ”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a pavimentação representa uma melhoria concreta para os moradores e reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura dos bairros.

“Quando o asfalto chega, muda a rotina das famílias, melhora a circulação e traz mais dignidade para quem vive no bairro. Estamos trabalhando para levar essas melhorias a cada vez mais regiões de Porto Velho”.