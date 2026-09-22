Em menos de dois anos, prefeitura abre quase três mil vagas em sete concursos;  são oportunidades de emprego na saúde, educação e segurança

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 22/09/2026 às 16h45

Por muitos anos, a realização de concursos públicos pela Prefeitura de Porto Velho se tornou uma realidade distante da população. Além de não terem a oportunidade de ingressar no serviço público, os moradores enfrentavam problemas provocados pela falta de efetivo e de profissionais qualificados em setores importantes da administração municipal.

Mas, em menos de dois anos, a atual gestão abriu quase três mil vagas para reforçar os quadros do município e atender áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e segurança.

Até o momento, são exatamente 2.993 vagas distribuídas em sete concursos públicos para a Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Procuradoria Geral do Município (PGM), Controladoria Geral do Município (CGM), Secretaria Municipal de Economia (Semec) e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam).

Entre os concursos mais aguardados está o da Guarda Municipal, com 150 vagas, além do certame da Saúde, que oferece 2.248 vagas. Na Educação, são outras 430 oportunidades.

“É um novo momento para a cidade de Porto Velho. Com mais servidores concursados, teremos a oportunidade de oferecer um serviço público de excelência aos cidadãos. Isso é muito importante para a construção de um município eficiente e prestativo”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Com a abertura dos concursos, a expectativa é reforçar o quadro de servidores e ampliar a capacidade de atendimento da administração municipal em áreas que impactam diretamente a população.

Os editais, cronogramas e vagas disponíveis podem ser consultados no portal oficial da Prefeitura de Porto Velho.