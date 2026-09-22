Hospital Municipal inaugura com previsão de mais de 19 mil procedimentos 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 22/09/2026 às 16h52

O que por décadas ficou no campo das promessas agora começa a virar realidade em Porto Velho. O Hospital Municipal inicia suas atividades neste mês de setembro com a missão de enfrentar um dos principais gargalos da saúde pública: a fila por cirurgias eletivas. A unidade tem previsão de atender cerca de 10 mil pessoas no primeiro ano e realizar 19.706 procedimentos médicos.

Mais do que uma nova estrutura de saúde, o hospital representa a entrada direta do município em uma área que historicamente ficou marcada pela demora para quem precisava de atendimento especializado e procedimentos cirúrgicos.

A previsão é de que a unidade passe a atuar diretamente na redução das filas de cirurgias eletivas, oferecendo atendimento em diversas especialidades médicas, como oftalmologia, ortopedia e cardiologia.

Léo Moraes destacou que a nova estrutura vai agilizar as cirurgias eletivas, ampliar o acesso à saúde e melhorar a qualidade de vida da população

Também estão previstos exames de raio-X, eletrocardiograma, tomografia, ultrassom e outros procedimentos laboratoriais, ampliando a capacidade de atendimento à população.

A nova estrutura coloca Porto Velho diante de uma realidade inédita: pela primeira vez, a prefeitura terá uma unidade hospitalar própria voltada também para o enfrentamento da demanda reprimida por procedimentos eletivos.

“Durante muito tempo, os porto-velhenses aguardaram uma entrega como essa, que irá agilizar as cirurgias eletivas e assegurar atendimento médico de qualidade para quem tanto precisa. É cuidando da saúde da nossa população que iremos garantir um futuro de qualidade”, disse o prefeito Léo Moraes.

O Hospital Municipal contará com a gestão hospitalar da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e do Ministério da Saúde, com suporte da AgSUS.