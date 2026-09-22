Isis Camargo se prepara para terceiro Carnaval com a Tucuruvi

Por IG

Publicada em 22/09/2026 às 16h22

Empresária de Sorocaba e musa fitness, ela se prepara para viver, em 2027, seu terceiro ano consecutivo como musa da Acadêmicos do Tucuruvi, conciliando os compromissos profissionais com uma agenda de treinos e aulas de samba.

Isis vem fazendo aulas de samba no pé e mantém uma rotina de exercícios acompanhada pelo coach Ismael Santos, responsável por orientar seus treinos e estratégias voltadas à manutenção do condicionamento físico.

O cuidado com o corpo faz parte de seu estilo de vida, enquanto o Carnaval se tornou também um espaço para expressar sua relação com moda, beleza e samba.

Longe da avenida, Isis mantém sua atuação como empresária.

É em Sorocaba, no interior de São Paulo, que concentra seus negócios e boa parte de sua rotina.

Com a aproximação do Carnaval, porém, os compromissos com a escola começam a dividir cada vez mais espaço em sua agenda.

No último fim de semana, ela esteve acompanhada do marido, Roberval Camargo, na festa de apresentação dos pilotos da Acadêmicos do Tucuruvi.

O encontro reuniu convidados e integrantes da agremiação e marcou mais uma etapa da preparação para a próxima temporada.

Para a ocasião, Isis escolheu um look branco que deixava a barriga definida à mostra e revelava parte de suas tatuagens.

A musa posou para as câmeras durante o evento e acompanhou de perto o início da contagem regressiva da escola para o desfile de 2027.