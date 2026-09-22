Mara Pavanelly e Mastruz com Leite são as atrações nacionais confirmadas pela Prefeitura para os 112 anos de PVH

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 22/09/2026 às 17h01

Porto Velho vai completar 112 anos em clima de grande festa. A programação do aniversário da capital rondoniense terá dois grandes shows nacionais na noite do dia 2 de outubro: Mastruz com Leite e Mara Pavanelly, em uma celebração que promete reunir milhares de pessoas em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

A primeira atração já havia sido anunciada. A histórica banda Mastruz com Leite será uma das atrações principais da noite. Nesta terça-feira (22), a Prefeitura confirmou o segundo show nacional, com a cantora Mara Pavanelly, conhecida no cenário do forró pelo repertório animado e pela presença de palco.

A programação integra as comemorações pelos 112 anos de Porto Velho e marca uma série de eventos preparados para celebrar a história, a cultura e o sentimento de pertencimento da população à capital rondoniense.

Um dos destaques é que os dois shows nacionais não serão pagos diretamente com recursos dos cofres do município. As apresentações serão viabilizadas por meio de um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Porto Velho e o Sesc, com recursos oriundos do Ministério da Cultura.

“Essa é uma alternativa inovadora dentro da gestão executiva municipal e que garante festa e economia. Estão todos convidados a celebrar o aniversário da nossa amada Porto Velho. Chama a família, reúne os amigos e vem curtir essa noite com a gente”, declarou o prefeito Léo Moraes.

Além dos shows nacionais, a programação contará com apresentações de Gata Forrozeira, Gabrielzinho e um Show de Talentos com artistas da região.

A festa começa às 19h, com toda a estrutura montada em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.