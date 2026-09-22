Demitida da Globo após 20 anos, jornalista fecha novo projeto

Por IG

Publicada em 22/09/2026 às 16h17

Joanna de Assis vai integrar o time fixo do Charla Podcast após 20 anos de contrato com a Globo. A jornalista terá participação na grade de programas e nas iniciativas editoriais do veículo, com anúncio oficial marcado para esta terça-feira (22). Entre suas novas funções estão a cobertura do futebol paulista e a liderança das ações do Charla durante a Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

A nova rotina de Joanna de Assis terá presença frequente diante das câmeras. A jornalista fará duas participações por semana no Charla de Quinta, programa dedicado a notícias e opiniões sobre futebol. Além disso, produzirá material exclusivo para os perfis do veículo nas redes sociais. Dessa forma, sua atuação será dividida entre a programação regular do podcast e os conteúdos digitais, além das coberturas esportivas previstas pelo projeto editorial montado para os próximos meses e para 2027. A contratação foi confirmada pelo perfil MKTEsportivo.

No trabalho cotidiano, Joanna de Assis ficará responsável principalmente pelo futebol paulista. A função coloca a jornalista na cobertura regular da modalidade depois de sua longa passagem pela Globo. Paralelamente, ela participará das iniciativas editoriais do Charla e terá atuação nos projetos especiais do veículo.

Joanna de Assis terá missão na Copa de 2027

O projeto de maior alcance previsto para a jornalista está relacionado à Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. Joanna liderará as ações do Charla durante o torneio e participará tanto da construção quanto da condução do projeto editorial preparado para a competição. Sua experiência em coberturas esportivas e grandes eventos internacionais serviu de base para a escolha do veículo, que pretende colocá-la à frente do planejamento relacionado ao Mundial realizado em território brasileiro.

A entrada de Joanna de Assis no Charla ocorre depois de duas décadas de vínculo com a Globo. Na época, a jornalista disse não acreditar que tenha sido vítima de etarismo no desligamento. Apesar disso, mostrou preocupação com a mensagem que sua saída poderia transmitir às mulheres interessadas em construir uma carreira no segmento.