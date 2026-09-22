Cohab recebe quarto jardim de chuva de Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 22/09/2026 às 16h31

O quarto jardim de chuva de Porto Velho já está em construção no bairro Cohab. A estrutura fica entre as ruas Abacateiro e Algodoeiro, na área onde a Prefeitura também constrói o segundo Pocket Park da capital, o Pocket Park Jacaré.

A obra é executada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O jardim fará parte do espaço e terá a função de captar parte da água que escorre pelas ruas e calçadas durante as chuvas.

A água será direcionada para uma área mais baixa, formada por pedras, solo e vegetação. Ao passar por essas camadas, o fluxo perde velocidade e parte do volume é absorvida pelo terreno. Com isso, menos água chega de uma só vez às bocas de lobo e à rede de drenagem.

O prefeito Léo Moraes afirmou que o projeto alia o uso do espaço público à prevenção de alagamentos. “O local terá uma área de convivência para os moradores e uma estrutura que também ajuda a cidade nos períodos de chuva. Estamos aproveitando o mesmo espaço para atender duas necessidades do bairro”.

O jardim de chuva não substitui galerias, canais ou outros serviços de drenagem. A estrutura complementa o sistema, retarda o escoamento e ajuda a reduzir o acúmulo de água nas vias.

De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos, a escolha do local considera o caminho percorrido pela água. “O jardim recebe parte da água que corre pela superfície e segura esse volume por mais tempo. Isso diminui a pressão sobre a drenagem e ajuda a reduzir os pontos de alagamento”.

Porto Velho já possui outros três jardins de chuva. O primeiro fica no encontro da avenida Rio de Janeiro com a rua Governador Ari Marcos, no bairro Agenor de Carvalho. O segundo está no cruzamento da rua Governador Ari Marcos com a rua Alexandre Guimarães. O terceiro fica na rua Cipriano Gurgel, no bairro Industrial. No Cohab, o quarto jardim fará parte do Pocket Park Jacaré e também ampliará a área permeável do local.