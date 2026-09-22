Log Fraldas já leva atendimento até a casa de pacientes em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 22/09/2026 às 16h38

Para famílias que convivem diariamente com os cuidados de uma pessoa que necessita do uso contínuo de fraldas, uma tarefa mensal já pode ser feita de forma diferente. Em Porto Velho, o Log Fraldas já realiza a entrega do material diretamente na residência dos pacientes beneficiados.

A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), organiza as entregas por regiões da cidade. Os pacientes cadastrados pela Divisão de Serviço Social e que atendem aos critérios estabelecidos pela legislação recebem mensalmente em casa o quantitativo previsto.

Com isso, familiares e responsáveis não precisam mais realizar o deslocamento todos os meses para retirar o material. “Já estamos fazendo as entregas nas residências e isso representa uma facilidade importante para essas famílias. Muitas possuem uma rotina intensa de cuidados e agora não precisam sair de casa mensalmente para buscar as fraldas”, explicou a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso.

COMO TER ACESSO

Quem ainda não possui cadastro deve procurar a Divisão de Serviço Social, no 1º andar do prédio da Semusa, localizado na avenida Campos Sales, nº 2283, Centro. É necessário apresentar RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência, comprovante de renda e CadÚnico.

Após a solicitação, o pedido passa por análise. Atendidos os critérios previstos, o paciente é incluído no serviço e passa a receber as fraldas em sua residência.

“Estamos mudando a forma de prestar esse atendimento. Em vez de a família precisar buscar o material, fazemos a entrega até quem precisa. É mais comodidade para quem já dedica grande parte do seu tempo ao cuidado de um familiar”, afirmou o prefeito Léo Moraes.