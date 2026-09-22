Ieda Chaves percorre Cerejeiras e Corumbiara e destaca R$ 3,1 milhões aplicados às cidades

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 16h12

O projeto “Pé na Estrada” levou a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição (44.123), a Cerejeiras e Corumbiara neste domingo (20). Durante a agenda no Cone Sul, ela esteve com moradores e lideranças locais e apresentou os investimentos destinados aos dois municípios por meio de emendas parlamentares, que totalizam R$ 3,14 milhões no período de 2023 a 2026.

Em Cerejeiras, o dia começou na Feira Municipal, onde Ieda Chaves ouviu feirantes e consumidores, e seguiu com reuniões com lideranças e apoiadores locais. Em Corumbiara, a agenda foi dividida em dois momentos: à tarde, encontros com lideranças religiosas e famílias; à noite, uma grande reunião com a comunidade para prestar contas de seu mandato e pedir votos ao pleito em andamento.

Ao falar com os eleitores, Ieda Chaves fez questão de lembrar a relação construída com a região antes mesmo do período eleitoral. "Mas não poderia deixar de dizer que no meu primeiro mandato nós não fizemos campanha no Cone Sul e ainda assim destinamos mais de 12 milhões para cá", afirmou. "Uma região que tem uma contribuição fenomenal para o estado de Rondônia. E agora estamos aqui para pedir esse voto para que também vocês deem oportunidade para a gente voltar e continuar trabalhando por todas as Rondônia", completou.

Recursos garantidos

Os investimentos apresentados somam R$ 640 mil para Cerejeiras e R$ 2,5 milhões para Corumbiara, distribuídos entre infraestrutura, assistência social, educação, saúde, agricultura, cultura e esporte.

Em Cerejeiras, já foram pagos e entregues a reforma da quadra de lazer e esporte da Escola Família Agrícola Cone Sul, a reforma da Unidade de Saúde e o Programa do Leite e Vida, executado pela Assistência Social. Na educação, estão em tramitação R$ 300 mil para a implantação de três salas sensoriais na rede municipal, por indicação parlamentar.

Já em Corumbiara, a lista de entregas inclui um micro-ônibus de 20 lugares à assistência social, sete mesas educacionais com plataforma tecnológica, uma van para atender a Secretaria Municipal de Saúde e o subsídio de manutenção do transporte escolar. Na agricultura, dois tratores estão com recursos empenhados, um deles com grade niveladora. Na saúde, além da van, há R$ 300 mil empenhados para consultas oftalmológicas e distribuição de óculos. Na cultura e no esporte, estão os recursos para campeonatos, materiais esportivos e o evento do Dia das Crianças.