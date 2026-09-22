Subcomissão Universitária da OAB RO realiza 2ª edição do Moot Criminal com simulação do Tribunal do Júri

Por OAB-RO

Publicada em 22/09/2026 às 16h00

Competição acadêmica reuniu estudantes de Direito no Fórum César Montenegro e premiou equipe da UNIR com curso ministrado por advogado atuante no caso da Boate Kiss.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), por meio da Subcomissão Universitária, realizou a segunda fase da 2ª edição do Moot Criminal. O evento ocorreu no Tribunal do Júri do Fórum César Montenegro, reunindo estudantes de Direito para disputar julgamentos simulados e aprimorar a prática jurídica.

A competição avaliou a fase prática e a oratória das equipes participantes por meio de uma banca examinadora formada por advogados. O evento contou com a presença da diretoria e dos membros da Subcomissão Universitária da OAB Rondônia.

O presidente da Comissão Especial de Aperfeiçoamento do Tribunal do Júri, Dr. Rodrigo Batista, destacou o papel fundamental da iniciativa para a preparação dos acadêmicos. “O Moot Criminal é uma experiência para trazer a academia o mais perto possível da realidade do Tribunal do Júri. Ao mesmo tempo, instiga os alunos a pensarem em soluções para os casos, sentindo que o Júri é um procedimento especialíssimo que requer o talento e o dom da oratória. A intenção da ESA, da OAB e da comissão é justamente começar a nutrir e forjar novos talentos ainda no banco da faculdade.”

Equipes e Participação

Diversas instituições de ensino superior participaram ativamente da dinâmica competitiva:

• Equipe 12 (Assistência de Acusação): UNISL

• Equipe 1 (Ministério Público): FIMCA Jaru

• Equipe 2 (Advocacia Privada / Defesa): UNIR

• Equipe 13 (Defensoria Pública): FIMCA Porto Velho

A Equipe Campeã

A Equipe 2, representando a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) na atuação da advocacia privada de defesa, sagrou-se a grande campeã da edição.

O time campeão contou com a orientação da Profa. Dra. Adriana Vieira da Costa e foi integrado pelos acadêmicos:

• Cristiano Fonseca dos Santos

• Cleiton Machado de Albuquerque

• Tatiane Almeida Lopes

• Deniele Silva de Souza

• Elizabeth Moura da Silva

Como premiação, os vencedores ganharam o curso “Escola de Criminalista”, ministrado pelo Dr. Jader Marques, renomado advogado criminalista que atuou no caso da Boate Kiss.

Incentivo à Formação Acadêmica

A iniciativa visa fortalecer o desenvolvimento do raciocínio jurídico, da oratória e do networking entre os futuros advogados, além de incentivar o espírito competitivo e motivar as instituições de ensino a promoverem a prática acadêmica.

A presidente da Subcomissão Universitária da OAB RO, Ana Alice, destacou o impacto do projeto para a formação dos estudantes.

“O Moot Criminal é importante para o desenvolvimento do estudante de Direito, é uma oportunidade de desenvolver habilidades que nos são exigidas como futuros juristas. Por isso, a OAB/RO, por meio da Subcomissão Universitária, segue promovendo eventos que incentivam a participação ativa dos acadêmicos.”