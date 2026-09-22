Rússia sugere cooperação com a extrema direita da Alemanha

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 22/09/2026 às 15h18

Um importante assessor do presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu em uma postagem estar pronto para trabalhar em conjunto com o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha, AfD na sigla germânica.

No domingo (20), a agremiação foi a mais votada novamente em uma eleição estadual, embora não tenha obtido maioria para formar um governo em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

No estado fica o terminal alemão do sistema de gasodutos Nord Stream, projeto que simbolizava a parceria energética entre Berlim e Moscou nos anos 2010. Em 2022, parte da obra foi explodida em um ato de sabotagem submarina que a Alemanha atribui a ucranianos -Kiev nega.

O estado "irá prosperar de novo quando o gás confiável e acessível do Nord Stream voltar por meio do trabalho conjunto com a AfD", escreveu Kirill Dmitriev, o "czar dos investimentos" do governo russo e ponto de contato com negociadores americanos para a Guerra na Ucrânia.

Dmitriev postou a mensagem no sábado (19), e por evidente mesmo que ganhasse controle do estado a AfD não poderia retomar a relação com a Rússia de forma unilateral. Seja como for, a sugestão de parceria insinua a atenção do Kremlin aos movimentos políticos na Europa.

A AfD é crítica do apoio ocidental a Kiev e já defendeu a retomada de relações com Putin. Nesta segunda (20), o Kremlin disse que sua vitória estadual reflete exatamente a alta no preço da energia após o rompimento da relação econômica com os russos.

Por outro lado, o governo russo criticou outro expoente da extrema direita nacionalista europeia, a Reunião Nacional da francesa Marine Le Pen. No fim de semana, ela e o colega Jordan Bardella criticaram a Rússia por ter tomado ativos da empresa Nestlé e prometeram defender a França de "intimidações estrangeiras".

Aqui o cálculo é eleitoral. Le Pen chega forte para a eleição presidencial do próximo ano e procura se mostrar menos próxima de Putin do que suas posições anteriores sugeriam. Para o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a crítica é injusta e a Rússia "não é ameaça" aos franceses.

RÚSSIA DECRETA TOQUE DE RECOLHER EM FRONTEIRA

Em outra frente de atrito com os europeus, o governo russo determinou o toque de recolher em uma faixa sensível da fronteira com a Estônia por dez dias, alimentando rumores de que poderia estar planejando algum tipo de ação militar contra o vizinho integrante da aliança militar Otan.

Não há sinais, contudo, de mobilização de forças de forma ostensiva. Segundo um observador próximo do Kremlin disse à Folha, a medida é mais uma etapa da guerra de nervos entre Putin e a Europa, enquanto a violência corre solta no conflito na Ucrânia.

Segundo determinação do FSB (Serviço Federal de Segurança, na sigla russa), uma faixa de 5 km não pode ter circulação de pessoas e veículos à noite. A navegação pelo reservatório e pelo rio ao sul desta faixa tem de ser feita de forma monitorada.

A região fica ao lado de Narva, cidade estoniana na fronteira que virou um ponto simbólico da disputa entre a Rússia e a ex-república soviética tornada independente em 1991.

Quase 90% da população de Narva é de origem étnica russa, o que leva políticos em Moscou a sempre ventilar sua retomada. De seu lado do rio homônimo que divide a fronteira, os estonianos plantaram bandeiras nacionais, da Otan e da Ucrânia para desafiar os vizinhos.

Ainda mais importante, perto de lá fica a única fábrica de imãs produzidos com terras raras da Europa.

Segundo o serviço fronteiriço da Estônia, a situação na região "está calma, mas segue sob vigilância" no período da medida, que acaba no sábado (26). O FSB alega que a medida foi necessária para controlar movimentos migratórios ilegais.

Os três Estados Bálticos são vistos como os mais expostos na hipótese de uma agressão russa, com uma geografia que dificultaria sua defesa e suprimento em caso de conflito.

Putin e outras autoridades negam reiteradamente que tenham qualquer interesse em uma guerra com a Europa, e dizem que os diversos incidentes atribuídos a Moscou de guerra híbrida no continente, como o emprego de drones ou ataques cibernéticos, são plantados para estimular a russofobia.