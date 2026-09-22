Lula na ONU: veja recados ao público brasileiro, a Trump e à comunidade internacional

Por Filipe Matoso, Kellen Barreto, GloboNews e g1 — Brasília

Publicada em 22/09/2026 às 14h58

Ao discursar nesta terça-feira (22) na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dedicou parte de sua fala a temas voltados ao público brasileiro e outra parte a recados direcionados a Donald Trump e à comunidade internacional.

Lula fez menção, por exemplo, a temas como bets e fim da escala 6x1, questões domésticas; mas também a temas internacionais, como reforma do Conselho da ONU, crises em países como Haiti, Nicarágua e Venezuela, além de dizer, em indireta aos Estados Unidos, que o Brasil não cabe no "quintal" de ninguém.

Escala 6x1: declarou que aprovar a lei é fundamental para aliviar a sobrecarga doméstica que recai sobre as mulheres;

Eleições: afirmou que o Brasil precisa decidir se quer “avançar rumo a um futuro de mais oportunidades ou regressar a um passado de exclusão”.

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Combate ao crime: afirmou que o Brasil apresentou proposta aos EUA para combater o crime organizado, de forma conjunta;

PIX: Disse que o Brasil não vai ceder a “pressões” de multinacionais que querem “privatizar” o PIX;

Soberania: declarou que o Brasil “não cabe no quintal de ninguém”;

Democracia: "A democracia brasileira pertence aos brasileiros. O Brasil continuará sendo um país soberano".

Falas à comunidade internacional:

Eleições: afirmou que o Brasil tem uma sistema eleitoral “moderno e robusto”;

Multilateralismo: disse que os países que integram a ONU precisam optar pelo multilateralismo ou unilateralismo, pela democracia ou pelo extremismo e pela soberania ou pela subordinação;

Conflitos internacionais: criticou o “genocídio” praticado pelo governo de Benjamin Netanyahu, as crises no Haiti, na Venezuela e na Nicarágua;

Conselho de Segurança: declarou que o mundo está “refém” do “imobilismo” do Conselho de Segurança da ONU.