Hildon vai levar ao Estado o asfalto e a drenagem que transformaram o bairro Lagoa

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h45

Onde a chuva alagava a rua e a poeira tomava a casa, o bairro Lagoa ganhou obra completa. Na gestão de Hildon Chaves como prefeito, um pacote de cerca de R$ 20 milhões entregou 10 km de pavimentação, 8,5 km de drenagem e uma galeria subterrânea de cerca de 1,5 km. Agora o candidato ao Governo (nº 44) quer levar esse método aos bairros de Rondônia.

A obra foi pensada para enfrentar três problemas de uma vez: alagamento, poeira e dificuldade de circulação. Pavimentar sem drenar não resolve, e drenar sem pavimentar deixa a rua para trás. Foi essa combinação que mudou o dia a dia de quem mora ali.

Rua sem poeira é criança respirando melhor dentro de casa. Rua drenada é água que não fica parada na porta depois da chuva. Rua pavimentada é imóvel que valoriza, comércio que abre e ônibus, ambulância e transporte escolar que chegam até a casa do morador.

"Infraestrutura é qualidade de vida, saúde e segurança. Foi essa visão que orientou nosso trabalho em Porto Velho e que queremos ampliar para todo o estado."

Na gestão de Hildon como governador de Rondônia, o Estado vai trabalhar em cooperação com as prefeituras para melhorar a infraestrutura viária dos municípios apoiar a recuperação de bairros e espaços públicos e a mobilidade nas cidades.