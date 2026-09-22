Corrida e caminhada em Porto Velho terão foco na prevenção às queimadas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/09/2026 às 08h50

A prevenção às queimadas e a preservação ambiental estarão no centro de uma programação esportiva marcada para este sábado (26), em Porto Velho. A iniciativa pretende usar a prática de atividade física também como forma de conscientizar a população sobre os impactos provocados por incêndios e queimadas.

A ação será promovida pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). A largada está prevista para as 6h30, no Espaço Alternativo, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, no bairro Costa e Silva.

Serão oferecidos dois percursos. Os participantes da corrida percorrerão 5 quilômetros, enquanto a caminhada terá trajeto de 3 quilômetros.

Além do incentivo à atividade física e à qualidade de vida, a programação abordará os efeitos das queimadas sobre o meio ambiente, a saúde da população e a qualidade do ar.

A expectativa é reunir corredores, caminhantes e famílias durante a manhã. A proposta também busca estimular a participação da sociedade na prevenção de incêndios e na proteção dos recursos naturais.