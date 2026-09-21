Giro Esportivo: 28ª Rodada do Brasileirão e Seleção Brasileira; Tabelinha Rondoniense ...

Liderança do Fla, Goleada do Vasco e Vanderson na Seleção.
Brasileirão - A 28ª rodada do Brasileirão fechou com o Flamengo isolado no topo da tabela O Rubro-Negro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e abriu três pontos do Palmeiras, que empatou sem gols com o Grêmio.
Em crise, o Corinthians perdeu por 3 a 1 para o Fluminense na Arena e se aproximou do Z-4. Já o Cruzeiro virou sobre o Vitória por 3 a 1, e o Athletico-PR bateu o Bahia por 2 a 1 em confronto direto pelo G-4.
Sábado
Sábado perfeito para os paulistas na 28ª rodada do Brasileirão. O Mirassol bateu o Botafogo por 2 a 0, o Santos venceu o Remo por 2 a 1 no Mangueirão e o São Paulo superou o Inter por 1 a 0.
A maior goleada do dia foi do Vasco, que atropelou o Coritiba por 5 a 0 em São Januário e respirou na briga contra o Z-4. Já Atlético-MG e Chapecoense ficaram no empate em 1 a 1 na Arena MRV.
Seleção - O técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação do lateral-direito Vanderson, do Monaco, para integrar a Seleção Brasileira na Data FIFA. O jogador entra na lista para os três amistosos que iniciam o novo ciclo do Brasil após a Copa do Mundo de 2026.
A apresentação da delegação ocorre nesta segunda-feira (21), em Brisbane. O Brasil enfrentará a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, e depois viaja para encarar a Índia, em Calcutá, no dia 3 de outubro!
Tabelinha Rondoniense
Vitória do Espigaonews e Sucesso da Kings Liga em Rondônia.
Copinha - Vitória e liderança isolada. O Espigaonews venceu o Posto Quero-Quero pela 2ª rodada da 1ª Copinha da Amizade. Após um primeiro tempo truncado de 0 a 0 com grande atuação dos goleiros, o time do News desencantou na etapa final.
Pioco abriu o placar, Luizinho ampliou e Jacó selou a vitória por 3 a 0, após bela jogada coletiva. Na terça-feira (22), o líder Espigaonews jogará contra o Real Master às 20h, enquanto o Posto Quero-Quero enfrentará o Pacarana Junior na sexta-feira (25).
Kings - O futebol society de Ouro Preto do Oeste ganhou uma atração eletrizante com a Kings Liga OPO/26! Disputado na Arena Milton de Freitas, o torneio reuniu 12 equipes formadas por sorteio técnico, divididas em duas chaves de seis.
A bola já rolou com grandes destaques: vitórias do Top Frios, Aston Villa e DB Shopping na estreia, além de goleada do Rural Madri por 5 a 2 e vitória da Max Culinária nos shoot-outs após empate em 2 a 2. As rodadas movimentam as quartas e sextas-feiras.
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