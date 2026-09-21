Luizinho Goebel realiza caminhada e recebe apoio de lideranças em Chupinguaia, Cerejeiras e Colorado

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 21/09/2026 às 10h10

Desde o dia de quarta-feira (16, 17 e 18), o deputado estadual Luizinho Goebel (PL), candidato a reeleição, esteve visitando os municípios da região do Cone Sul do Estado, como Chupinguaia, Cerejeiras, Colorado do Oeste. Participando de caminhadas, reuniões, visitando o comércio, ele ouviu propostas de trabalho da população e recebe apoio de lideranças e eleitores, apresentou propostas durante agenda de campanha.

O deputado Luizinho esteve realizando reunião, caminhada e carreata com o prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo, vereadores e apoiadores, lideranças evangélicas, onde recebeu apoio de vários líderes locais.

Em Cerejeira, realizou caminhada no comercio e bairros da cidade, acompanhado de lideranças, como a ex-prefeita Lisete Marth, vereador Elói Ronsani e vereadora Irlei, apoiadores e lideranças.

Em Colorado do Oeste, o deputado foi recebido pelo prefeito Edinho da Rádio, vice-prefeita Marlúcia, secretários municipais e vereadores, participou de caminhada, visita ao comercio local, e reuniões, onde recebeu apoio para sua reeleição.

O deputado destacou a importância de um parlamento forte, experiente e comprometido com as prioridades do Estado, para que haja uma correta distribuição de recursos para atender todos os municípios. “A Assembléia Legislativa atual economizou recursos públicos, devolveu para os cofres do Estado e todos os municípios foram contemplados com obras e serviços, por isso é fundamental que a nova Assembléia Legislativa do Estado que assume no ano que vem tenha esse compromisso com os recursos públicos e com os municípios”, disse.

Luizinho Goebel, ouvindo as reivindicações da população. “Percebemos que a população, sobretudo os comerciantes e empresários estão preocupados com os rumos do Estado”, disse o parlamentar, acrescentando que por essa razão um governo com a experiência administrativa do senador Marcos Rogério é a garantia da manutenção do crescimento de Rondônia.