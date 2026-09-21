Wanessa Camargo explica origem de suposta rivalidade com Sandy

Por IG

Publicada em 21/09/2026 às 10h49

A relação entre Wanessa Camargo e Sandy voltou a ser assunto após anos de comparações entre as duas cantoras. Aos 43 anos, Wanessa afirmou que nunca houve uma rivalidade entre elas, mas reconheceu que algumas declarações dadas ao longo da carreira acabaram contribuindo para alimentar essa percepção.

O posicionamento foi publicado pela cantora na noite de sexta-feira (18), depois que Sandy voltou a falar sobre as constantes comparações com Wanessa. Segundo a filha de Zezé Di Camargo, a história começou antes mesmo de ela fazer qualquer comentário sobre uma possível disputa.

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“No início da minha carreira, fui constantemente comparada à Sandy, muitas vezes como se eu estivesse chegando para disputar ou tomar o lugar dela. Durante anos, respondi que não existia rivalidade, que eu admirava Sandy & Junior, que era fã e que, inclusive, frequentava os shows deles”, afirmou.

Com a insistência sobre uma suposta competição, Wanessa contou que passou a questionar se a própria Sandy teria algum tipo de problema com ela. A cantora afirmou que, posteriormente, descobriu que a percepção era recíproca.

“E, pelo que descobrimos depois, ela também tinha essa impressão em relação a mim”, declarou.

Wanessa reconhece declarações

A cantora também admitiu que, em determinado momento, acabou contribuindo para que a história de rivalidade ganhasse força. Segundo ela, o desgaste provocado pelas perguntas recorrentes e as informações que recebia influenciaram suas respostas.

“Em determinado momento, já cansada de responder sempre à mesma pergunta e influenciada por tudo o que ouvia, acabei dando declarações que alimentaram ainda mais essa narrativa. Não nego isso”, completou Wanessa.

A suposta disputa entre as duas ganhou espaço especialmente no início dos anos 2000, período em que ambas estavam em destaque na música brasileira e eram frequentemente colocadas lado a lado pela imprensa e pelo público. Com o passar dos anos, porém, as duas passaram a esclarecer que não mantinham uma competição pessoal.

"Eu já admirava a Sandy. A gente cresceu meio juntinhas, os pais eram amigos há muitos anos, e aí eu me lancei [na carreira musical] e começou essa sacanagem. Porque foi uma sacanagem mesmo, eu, de repente, me vi sendo colocada em comparação com uma pessoa que, para mim, eu tinha que comer muito arroz e feijão para chegar lá", começou Wanessa.