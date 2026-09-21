Ticiane nega briga com Hickmann após faltar a casamento

Por IG

Publicada em 21/09/2026 às 10h59

A apresentadora Ticiane Pinheiro negou que esteja brigada com Ana Hickmann após não comparecer ao casamento da apresentadora da Record com Edu Guedes, âncora da Rede TV, no último sábado (19). a afirmação foi dada em entrevista a coluna da jornalista Fábia Oliveira, no Portal Metrópoles.

Ticiane explicou o verdadeiro motivo pelo qual não compareceu a cerimônia tão importante para o casal. Segundo a apresentadora, agora contratada da TV Globo, a possibilidade de não comparecer ao casamento já existia devido a questões profissionais. Ticiane afirmou que foi contratada para participar do quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão com o Huck e também tinha ações publicitárias durante o Rock in Rio.

Quando questionada, Ticiane Pinheiro afirmou: "Imagina, a Ana Hickmann é uma super amiga minha". E, em seguida comentou a falta ao casamento: "Eu realmente não consegui. Tanto que da Fabiana Justus eu também não consegui ir, porque foi em Itacaré, por conta do Dança dos Famosos", explicou a apresentadora.

Como suriram os boatos de briga?

As especulações sobre um rompimento começaram porque Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro trabalharam juntas por muitos anos na Record TV no comando do programa diário 'Hoje em Dia'. No fim de 2025, Ticiane deixou a emissora após 19 anos e foi contratada pela TV Globo para participar do Domingão com o Huck e ter um programa no Globo Play.