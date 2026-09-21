IFRO abre inscrições para o Processo Seletivo Unificado 2027/1 com 3.806 vagas

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 21/09/2026 às 12h02

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) abriu neste sábado, 19 de setembro, as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. São 3.806 vagas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, cursos técnicos subsequentes e cursos de graduação, com opções presenciais e a distância (EaD).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo Portal de Seleção do IFRO. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade.

Acesse o Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/ unificado

As vagas estão distribuídas pelos dez campi do Instituto: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena. O processo também contempla ofertas na modalidade EaD, com polos em diferentes municípios de Rondônia.

Acesse os editais nos links abaixo:

Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int- 2027

Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub- 2027

Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad- 2027

Cursos técnicos integrados

Os cursos técnicos integrados são destinados a quem concluiu o Ensino Fundamental e deseja cursar o Ensino Médio junto com uma formação técnica profissional.

A seleção considera o desempenho escolar do candidato do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Além do Ensino Médio regular, o IFRO vai ofertar o Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Campus Guajará-Mirim, destinado a pessoas com idade mínima de 18 anos até a data da matrícula.

Cursos técnicos subsequentes

Para quem já concluiu o Ensino Médio, o PSU 2027/1 oferece 500 vagas nos cursos técnicos subsequentes, distribuídas em 30 cursos, sendo que 24 são na modalidade EaD.

A classificação considera o desempenho escolar dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

Graduação

O processo seletivo também reúne vagas para cursos de graduação nas modalidades de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado, voltados a quem concluiu o Ensino Médio.

A classificação também será feita a partir do desempenho escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, conforme as regras estabelecidas no edital.

Reserva de vagas

O IFRO adota políticas de Ações Afirmativas/Cotas Sociais, com vagas destinadas a diferentes perfis de candidatos, incluindo estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de critérios relacionados à renda.

Para a seleção nos cursos técnicos subsequentes e de graduação, também há reserva de, no mínimo, 10% das vagas para egressos de cursos técnicos de nível médio do IFRO.

Escolha seu caminho, transforme seu futuro!

As inscrições começam no dia 19 de setembro e deverão ser feitas de forma on-line, pelo Portal de Seleção. Para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, o prazo é até 25 de outubro. Já para os cursos técnicos subsequentes e cursos de graduação, o período de inscrições se estende até 13 de dezembro.

Os candidatos devem acompanhar o Portal de Seleção durante todo o processo para consultar o cronograma, resultados, convocações, orientações de matrícula, retificações e demais comunicados oficiais.

Serviço

Processo Seletivo Unificado 2027/1 do IFRO

Inscrições: a partir de 19 de setembro

Taxa: gratuita

Cursos: técnicos integrados, técnicos subsequentes e graduação

Ingresso: primeiro semestre de 2027

Inscrições: Portal de Seleção do IFRO https://selecao.ifro.edu.br/