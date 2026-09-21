Prefeitura de Porto Velho realizou o Arraiá do Bera com a maior premiação de Rondônia

Por Secom

Publicada em 21/09/2026 às 11h52

TRADIÇÃO

19 de setembro de 202622:00

A Prefeitura de Porto Velho realizou, entre os dias 25 e 28 de junho, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o Arraiá do Bera 2026. O evento reuniu milhares de pessoas durante quatro noites de programação, com apresentações de quadrilhas juninas, bois-bumbás, grupos de dança, artistas regionais e gastronomia típica, celebrando a cultura popular e as tradições de Rondônia.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), o Arraiá do Bera entrou para a história ao conceder a maior premiação destinada às quadrilhas juninas em Rondônia, totalizando R$ 45 mil. A Mocidade Junina conquistou o primeiro lugar e recebeu R$ 20 mil; a Rosas de Ouro ficou em segundo, com R$ 15 mil; e a Flor de Primavera alcançou a terceira colocação, com R$ 10 mil.

O resultado reforçou o incentivo municipal aos grupos folclóricos e reconheceu o trabalho desenvolvido durante todo o ano por quadrilheiros, brincantes e artistas envolvidos na preservação das tradições juninas.

Responsabilidades distintas

A Prefeitura de Porto Velho esclarece que o Arraial Flor do Maracujá é um evento promovido pelo Governo do Estado de Rondônia. Sua organização, estrutura e execução são de responsabilidade da administração estadual, não da Prefeitura.

O arraial municipal é o Arraiá do Bera, cuja realização ocorreu em junho, com programação própria, incentivo financeiro às quadrilhas e ações de valorização da cultura regional.

Ao comentar a situação envolvendo a organização do Flor do Maracujá, o prefeito Léo Moraes declarou:

“Lamento muito tudo o que vem acontecendo com o Flor do Maracujá. É uma festa que faz parte da história e da cultura de Rondônia, e merece respeito. Os grupos culturais, os artistas, os trabalhadores e, principalmente, o público que prestigia o evento merecem uma organização à altura da importância dessa tradição.”

A Prefeitura de Porto Velho reafirmou, com a realização do Arraiá do Bera, seu compromisso com o fortalecimento da cultura popular, o incentivo às manifestações culturais e a valorização da identidade do município.