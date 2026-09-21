Depois de Mastruz com Leite, quem será a próxima atração nacional? 

Por Jhon Silv

Publicada em 21/09/2026 às 11h56

Um nome já está confirmado. O outro permanece em segredo. E enquanto a segunda atração nacional do aniversário de Porto Velho não é revelada, os moradores começam a fazer suas apostas sobre quem poderá subir ao palco durante a programação dos 112 anos da capital.

No bairro Arigolândia, Luyza Leonoura já tem um palpite. Para ela, uma das principais vozes do sertanejo feminino pode estar a caminho de Porto Velho.

“Quando falaram que seria uma cantora de cabelo escuro, comecei logo a imaginar quem poderia ser. Meu palpite é Simone Mendes. Se for ela, vai ser maravilhoso, porque é uma artista que eu gosto muito e tem músicas que todo mundo conhece. Agora estou curiosa para descobrir”.

E ela não é a única tentando desvendar o mistério. A costureira Carla Rangel, moradora do bairro Cohab, aposta em outro grande nome da música nacional.

“Eu acho que pode ser a Ana Castela. Foi o primeiro nome que me veio à cabeça quando ouvi a pista. Já temos o Mastruz com Leite confirmado e agora ficamos naquela expectativa para saber quem será a outra atração. Se for ela, vou gostar muito”.

Carla Rangel aposta em Ana Castela como a atração surpresa do aniversário de Porto Velho

Os palpites começaram a ganhar força depois de uma pista dada pelo prefeito Léo Moraes. No aniversário do ano passado, uma das grandes atrações foi Joelma. Para este ano, segundo ele, o público pode esperar uma artista de visual diferente.

“No ano passado tivemos a loira Joelma e foi um momento muito especial. Este ano posso adiantar uma pista: teremos cabelo escuro. O nome eu ainda não vou contar. Vamos deixar esse suspense mais um pouquinho, porque a população também está se divertindo tentando descobrir quem vem comemorar os 112 anos com a gente”.

Enquanto o mistério continua, o Mastruz com Leite já tem presença garantida no dia 2 de outubro. A programação de aniversário será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, com atrações culturais e momentos de convivência preparados para a população.

Agora resta uma pergunta que deve continuar rendendo palpites até o anúncio oficial: afinal, quem será a segunda atração nacional do aniversário de Porto Velho?

A programação completa, com horários, locais e demais atrações, será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho.