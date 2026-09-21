Semana termina com equipes de limpeza em diferentes pontos de Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 21/09/2026 às 11h44

A semana termina com equipes da Prefeitura de Porto Velho em diferentes pontos da cidade. Por meio do programa Cidade Limpa, a Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), mantém frentes de mutirão, roço, recolhimento de resíduos, pintura, limpeza com o Tatuzão e apoio com caminhão-pipa.

Somente na quinta e nesta sexta-feira, os mutirões passaram pelo KM 1 da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, avenida Nações Unidas, avenida Presidente Dutra, avenida Jorge Teixeira e praça Fátima Cleide. As equipes executaram serviços como roço, raspagem, capina, varrição e recolhimento.

O trabalho também alcançou outros pontos da capital. A programação de roço incluiu avenida Rio Madeira, rotatória do aeroporto, pátio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), avenida Jorge Teixeira, Colégio Padrão, rua Piau, rua Piramutaba e áreas próximas à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

O Tatuzão foi utilizado na rua Algodoeiro com Campos Sales, avenida Carlos Gomes com João Goulart e avenida Imigrantes. Já as equipes de recolhimento passaram pela avenida Calama com Presidente Dutra, ruas Jaci-Paraná, Euclides da Cunha, João Paulo e Piau, além da região do Cristal da Calama.

A programação ainda contou com serviço noturno na rua Dom Pedro II, pintura na região central e apoio de caminhão-pipa na Vila Aliança, no Ipam e no Residencial Orgulho do Madeira.

Prefeitura mantém uma rotina de manutenção que vai além da retirada de resíduos

As ações fazem parte do Cidade Limpa, programa iniciado no começo da atual gestão e que mantém equipes em diferentes regiões de Porto Velho. Além de retirar resíduos das ruas e conservar os espaços públicos, os serviços de limpeza ajudam a evitar obstruções em bocas de lobo e canais, reduzem áreas propícias à proliferação de insetos e animais e melhoram a circulação e o uso de ruas, calçadas, praças e outros espaços pela população.

Para o prefeito Léo Moraes, a presença das equipes precisa alcançar diferentes regiões do município. “Nosso objetivo é manter as equipes nos bairros, no centro e nos distritos”.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, também reforçou que o resultado depende da continuidade dos serviços e da participação dos moradores. Segundo ele, “a população também precisa colaborar com o descarte correto dos resíduos”.

RESULTADOS AO ALCANCE DA POPULAÇÃO

Além de acompanhar os serviços nas ruas, a população pode consultar os resultados do Cidade Limpa pelo Limpômetro, disponível no portal da Prefeitura de Porto Velho. A ferramenta reúne os dados dos trabalhos executados e permite consultas por período, tipo de serviço, zona, bairro, distrito e perímetro.

O painel funciona como instrumento de transparência e permite acompanhar números de serviços como limpeza de ruas, roçagem, recolhimento de materiais, pintura, limpeza de bocas de lobo e outras ações executadas pelo município.

Com o Cidade Limpa, a Prefeitura mantém uma rotina de manutenção que vai além da retirada de resíduos. O trabalho contribui para a conservação dos espaços públicos, para o funcionamento da drenagem e para melhores condições de circulação e uso da cidade.

A Prefeitura reforça que a participação da população também é necessária para manter os resultados, principalmente com o descarte correto dos resíduos e a preservação das áreas já atendidas.

Os cronogramas de serviço estão sujeitos a alterações conforme as necessidades operacionais.