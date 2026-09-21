“Elas do Bem”: Sílvia Cristina lidera grande mobilização feminina rumo ao Senado

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 10h13

A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) realiza, nesta segunda-feira (21), uma grande mobilização feminina em Porto Velho. O Movimento Elas do Bem começa às 19h30, no Monarka, com a expectativa de reunir mais de mil mulheres em apoio à sua candidatura.

O encontro abrirá espaço para o diálogo sobre representatividade, participação feminina na política e os projetos defendidos por Sílvia Cristina. A mobilização também permitirá que as participantes conheçam mais de perto o trabalho realizado pela candidata e suas propostas para o Senado.

“As mulheres são a maioria do eleitorado, mas ainda temos uma presença feminina reduzida na política. Sou candidata ao Senado e incentivo a participação das mulheres no processo eleitoral e esse encontro reforça o nosso compromisso de dar voz às mulheres”, disse a futura senadora.

Com a campanha entrando na reta final, o Movimento Elas do Bem representa mais uma demonstração de força e mobilização em torno da candidatura de Sílvia Cristina. O evento pretende ampliar a participação das mulheres e consolidar uma rede de apoio em defesa de maior representatividade feminina nas decisões políticas de Rondônia.

“Convido as mulheres para esse momento especial, para que estejam conosco e se sintam representadas em nossa campanha. Estamos na reta final e cada gesto de apoio é decisivo, quem quer somar pro lado bem, venha conosco”, completou Sílvia.