Luis Fernando defende educação com foco na aprendizagem, inclusão e valorização dos profissionais

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 10h19

Ampliação do ensino em tempo integral e das creches, valorização dos profissionais, inclusão e uso responsável da tecnologia estão entre as propostas do candidato ao Senado para fortalecer a educação em Rondônia.

Entre as propostas está a ampliação progressiva do ensino em tempo integral, permitindo que os alunos tenham acesso não apenas aos conteúdos escolares, mas também a atividades de esporte, cultura, ciência, tecnologia e lazer. Luis Fernando também defende o aumento da oferta de vagas em creches, contribuindo para o desenvolvimento das crianças e garantindo mais tranquilidade aos pais e às mães que precisam trabalhar.

Outro ponto é a criação de mecanismos de incentivo por desempenho coletivo, com critérios transparentes e equilibrados. A avaliação deverá considerar a evolução de cada escola em indicadores como o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), levando em conta também o contexto socioeconômico e o ponto de partida de cada unidade.

A proposta busca reconhecer o esforço conjunto das comunidades escolares sem promover comparações injustas e sem deixar de lado a valorização permanente das carreiras dos profissionais da educação.

Luis Fernando também defende o uso responsável da tecnologia como ferramenta para fortalecer o aprendizado, sempre preservando o papel fundamental do professor em sala de aula. Para ele, os recursos tecnológicos devem auxiliar o ensino, ampliar o acesso ao conhecimento e preparar os estudantes para os desafios do presente e do futuro.

A inclusão também ocupa lugar central nas propostas. No Senado, Luis Fernando pretende buscar recursos para garantir atendimento adequado aos estudantes com deficiência e neurodivergentes, incluindo profissionais de apoio, intérpretes de Libras, formação especializada, acessibilidade nas escolas e recursos pedagógicos adaptados.

“Eu também sou professor, e quero trabalhar para que nossas crianças e nossos jovens tenham acesso a uma educação que ensine de verdade, acolha as diferenças e ofereça oportunidades. Isso também passa pela valorização dos professores e de todos os profissionais que fazem a educação acontecer diariamente. No Senado, vou buscar recursos e apoiar iniciativas que ajudem Rondônia a avançar cada vez mais”, afirmou Luis Fernando.