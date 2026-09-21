Mais 420 títulos de propriedade são entregues à população; 43 bairros foram contemplados nesta etapa 

Por Letícia Regis

Publicada em 21/09/2026 às 10h22

A espera chegou ao fim para mais de 400 famílias que, há anos, aguardavam pela tão sonhada regularização do imóvel. Nesta etapa, 420 títulos de propriedade foram entregues pela Prefeitura de Porto Velho, garantindo mais segurança jurídica e tranquilidade para moradores de 43 bairros da capital.

Entre as beneficiadas está Fausta Cabral, que esperava há alguns anos pelo documento definitivo. Para ela, receber o título representa a realização de um sonho.

“Estou muito feliz. Graças a essa iniciativa da Prefeitura, agora posso dizer que a minha casa pertence a mim. Estamos aguardando há alguns anos e hoje o tão sonhado título definitivo chegou em nossas mãos”.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), vem avançando nas ações de regularização fundiária, com serviços de geolocalização, estudos e levantamentos necessários para garantir que mais famílias tenham acesso à documentação definitiva de seus imóveis.

Segundo o secretário municipal de desenvolvimento, Raimundo Magalhães, além dos 420 títulos entregues nesta etapa, outras ações já estão em andamento em diferentes regiões da cidade.

“Buscamos prestar o melhor serviço público dentro da nossa competência, que é basicamente regularização fundiária, habitação de interesse social, licenciamento e planejamento urbano. Hoje estamos entregando esses títulos, mas ainda temos uma frente ampla de trabalho, com 6.700 escrituras em andamento em vários bairros. Tudo isso representa avanço para a nossa cidade”.

O prefeito de Porto Velho,Léo Moraes, ressaltou que a regularização fundiária faz parte de um trabalho voltado para resolver situações que há anos aguardam uma solução, além de ampliar a segurança das famílias sobre seus próprios imóveis.

“Tivemos a maior entrega no primeiro ano de uma gestão e queremos entregar até 20 mil títulos ao final da nossa gestão para atender a nossa população. São entregas que pertencem a um legado para nossa Porto Velho”.

O prefeito também destacou que o trabalho deve avançar para outras localidades, incluindo os distritos, e reforçou que a dimensão territorial de Porto Velho exige ações contínuas para atender as diferentes regiões.

A regularização transforma a relação das famílias com o lugar onde vivem. Mais do que um documento, o título representa segurança, tranquilidade e o reconhecimento oficial de uma história construída ao longo dos anos.