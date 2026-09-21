Inep muda locais de exame da PND em União da Vitória (PR)

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 21/09/2026 às 11h17

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou os endereços de dois locais de aplicação da Prova Nacional Docente (PND), no município de União Vitória (PR). Os exames serão aplicados na tarde deste domingo (20), em 800 municípios brasileiros.

Os docentes que fariam a prova no Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza, no bairro São Basílio Magno, agora terão que fazer o exame na Escola Municipal Hilda Romanzini de Melo, que fica na Praça Coronel Amazonas, 100, no Centro.

Já aqueles que estavam alocados no Colégio Estadual Túlio de França, no bairro Ponte Nova, agora farão a prova no Campus União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que também fica na Praça Coronel Amazonas.

Segundo o Inep, a mudança ocorreu devido à necessidade de uso dos dois colégios estaduais, onde originalmente seria aplicada a prova, para abrigar a população afetada pelos recentes eventos climáticos locais.

A orientação é que todos os participantes consultem novamente seu cartão de confirmação de local de prova no Sistema PND para verificar as informações atualizadas.

Outra ação obrigatória antes da realização da prova é responder ao questionário da PND até as 23h59 deste sábado (19). O preenchimento é obrigatório para que o participante possa visualizar o local onde realizará a prova neste domingo (20).

Os portões dos locais de prova abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h (também no horário de Brasília), simultaneamente em todo o país. O exame começa às 13h30 e termina às 19h.

De acordo com o Inep, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, físico ou digital. Documentos digitais devem ser apresentados no aplicativo oficial do Gov.br. Só é permitido o uso de caneta esferográfica de tinta preta feita com material transparente. Outros materiais e cores não serão aceitos.