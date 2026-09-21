Fernando da BlueRay defende força em Brasília para transformar o potencial de Rondônia em desenvolvimento

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 10h23

Fernando Vilas da BlueRay, candidato a deputado federal pelo PSD, defende uma Rondônia com mais desenvolvimento, investimentos federais e oportunidades para quem trabalha, produz e constrói o estado todos os dias.

“A Rondônia que eu quero construir é aquela que tem desenvolvimento, verba federal sendo investida de verdade no estado, emprego, saúde e segurança para o nosso povo”, afirmou Fernando.

O candidato ressalta que Rondônia possui riquezas capazes de sustentar um crescimento muito maior. “Nós temos terra boa, água boa, minério, grãos e muita matéria-prima para exportar para o mundo inteiro. Temos aquilo que o mundo quer”, destacou.

Para Fernando, o estado pode crescer mais e melhor, desde que tenha representantes preparados para defender seus interesses e direcionar os investimentos aos lugares certos. “Precisamos colocar pessoas que conhecem as dores da população, que sabem onde a água bate na canela, onde precisa ser investido e onde é possível transformar vidas.”

Candidato a deputado federal pelo PSD, Fernando Vilas da BlueRay quer levar essa defesa para Brasília e trabalhar para transformar o potencial de Rondônia em emprego, saúde, segurança e qualidade de vida. “Rondônia pode se transformar em um estado forte. Podemos fazer o nosso estado crescer muito mais.”