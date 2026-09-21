EUA e China tratam de negociações sobre comércio e IA antes de encontro entre Trump e Xi Jinping

Por G1

Publicada em 21/09/2026 às 10h14

Autoridades dos Estados Unidos e da China trataram de negociações sobre comércio e inteligência artificial (IA) durante uma reunião realizada neste domingo (20), em Nova York, segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Bessent se reuniu com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng. Após o encontro, o secretário afirmou que as conversas foram bem-sucedidas e se concentraram principalmente em questões comerciais e em inteligência artificial, segundo a Reuters. Os dois lados também concordaram em voltar a se reunir.

As negociações servem de preparação para a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, marcada para quinta-feira (24), em Washington.

Estados Unidos e China consideram os avanços na tecnologia estratégicos para a competitividade econômica e militar dos dois países. Washington e Pequim, no entanto, mantêm divergências importantes sobre o setor.

Entre os principais pontos de atrito estão as restrições americanas ao acesso da China a chips avançados, acusações envolvendo cópia e transferência de tecnologia e diferenças sobre como a indústria de inteligência artificial deve ser regulada.

Os Estados Unidos têm restringido o acesso chinês a semicondutores de ponta e outras tecnologias consideradas estratégicas, enquanto a China critica as medidas e acusa Washington de tentar limitar seu desenvolvimento tecnológico.