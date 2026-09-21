Tênis Clube de Porto Velho vence mais uma no Rondoniense Feminino Sub-17

Por FFER

Publicada em 21/09/2026 às 08h20

Na tarde deste sábado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, a equipe do Tênis Clube de Porto Velho venceu mais no Rondoniense Feminino Sub-17, as meninas do Tênis venceram a Desportiva Itapuense por 4 a 0, somando duas vitórias em dois jogos.

Com a vitória o Tênis Clube soma 6 pontos e segue com 100% de aproveitamento. Já Itapuense estreou com derrota na competição e volta a jogar no próximo dia 26 de setembro diante da equipe da União Cacoalense.

Amanhã o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebe mais um partida da segunda rodada, a partir das 9h entram em campo Sport Genus e Gazin Porto Velho, as meninas da Locomotiva venceram na estreia a equipe de União Bandeirantes pelo placar de 9 a 0. Já a equipe do Sport Genus estreia na competição.

Foto: replay_midiaesportiva/Josiel Silva