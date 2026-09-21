Prefeitura de Jaru prepara grande festa para celebrar o Dia das Crianças

Por ASSESSORIA

Publicada em 21/09/2026 às 09h07

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, trabalha a todo vapor para a realização do projeto Criança Feliz 2026.

O evento, que acontecerá no dia 10 de outubro a partir das 15h30 no Estádio Leal Chapelão, deve reunir crianças e famílias em uma tarde cheia de brincadeiras, alegria e diversão.

A programação contará com sorteio de bicicletas e brinquedos, animações infantis, brinquedos infláveis, pula-pula, recreação e pintura facial. Para completar a festa, haverá distribuição gratuita de refrigerante, doces, pipoca, picolé e algodão-doce.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, os preparativos seguem em ritmo acelerado para que o evento proporcione uma experiência inesquecível às crianças e suas famílias. “Ano passado, recebemos milhares de famílias e crianças, que viveram conosco momentos cheios de diversão. Para este ano, estamos caprichando ainda mais em cada detalhe do evento”, afirmou.

O Criança Feliz 2026 também conta com o apoio de empresas e instituições parceiras, entre elas o Grupo Irmãos Gonçalves, Cairu, Castanhas Ouro Verde, TK Rastreadores, Laticínios Italac, Vanvera, Café Rio Brilhante, Novalar, Tend Tudo, Auto Elétrica Costa e Associação Comercial e Industrial de Jaru -ACIJ.

O prefeito reforçou o convite para que as famílias de Jaru e região participem do projeto Criança Feliz. “Quero convidar todas as crianças e as famílias jaruenses para participarem conosco desta grande festa”, convidou.