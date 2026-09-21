Após banir jornalistas da Casa Branca, Trump nega ataque à imprensa livre e diz que combate fake news

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com repórteres antes de embarcar no Air Force One na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, em 9 de setembro de 2026. — Foto: Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP
Em meio a uma polêmica com a veículos jornalísticos dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump negou nesta segunda feira (21) que esteja atacando a imprensa livre do país e diz que combate as "fake news", que chamou de uma ameaça à segurança nacional do país.
"A Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que eu valorizo. Ela está promovendo um ataque às FAKE NEWS, algo que cresceu como um câncer em nossos amados Estados Unidos da América. Elas são corruptas, intencionais, disseminadas, totalmente coordenadas e completamente fora de controle. São uma ameaça à nossa segurança nacional e precisam ser detidas, AGORA!", afirmou Trump, em sua rede social Truth Social.
A fala de Trump ocorreu em meio a uma polêmica com os jornais CNN, MS NOW e Politico, que foram banidos por ele de entrar na Casa Branca sob acusações de fabricar mentiras contra seu governo. No entanto, ele não apresentou provas para sustentar sua acusação.
Trump novamente deixou de dar exemplos sobre o que considera ser "fake news" e não citou nominalmente nenhum dos três veículos que ele baniu da Casa Branca, porém sua fala tende a escalar a polêmica porque desde que ele retornou à Casa Branca ele tem equiparado a mídia tradicional ao que chama de "fake news".
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