Kiev lança mil drones contra Rússia em

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 21/09/2026 às 10h04

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças derrubaram 1.100 drones ucranianos em todo o país, além de drones sobre a península ucraniana anexada da Crimeia e as águas do Mar Negro. Até o momento, há registro de duas mortes.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse, citado por agências internacionais, que 450 drones foram destruídos a caminho da capital russa. Anteriormente, as autoridades locais haviam informado que 338 drones tinham sido derrubados.

Alguns drones atingiram a Refinaria de Petróleo de Moscou e um edifício residencial, afirmou.

O ataque ocorre no terceiro e último dia de votação nas primeiras eleições parlamentares da Rússia em tempos de guerra, uma votação praticamente sem oposição às políticas do presidente russo, Vladimir Putin, e que deverá, quase certamente, consolidar o domínio do Kremlin.

Mais cedo, citado pela agência de notícias oficial TASS, o governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, afirmou que pelo menos 338 drones foram derrubados enquanto se dirigiam a Moscou, com um incêndio visível em uma refinaria iluminando o céu da capital.

Em uma mensagem no Telegram, Vorobyov informou que os sistemas de defesa aérea da Rússia "abateram e neutralizaram" 249 drones em 17 distritos, número que a TASS elevou para 338 nas proximidades da capital.

"Em Sofyino, um drone atingiu um edifício de apartamentos de três andares, danificando seis residências no último andar. Lamentavelmente, uma mulher de 44 anos morreu", escreveu Vorobyov.

"Outra pessoa morreu no município de Orekhovo-Zuevo. Um idoso estava em uma casa que foi destruída e incendiada em consequência do ataque do drone", afirmou o governador, acrescentando que o ataque continuava e alertando para danos em vários distritos.

O governador da região de Moscou declarou também que três blocos de apartamentos do complexo residencial Novye Kotelniki, na cidade, foram danificados. Além disso, um edifício residencial e uma instalação industrial sofreram danos na cidade de Istra, a noroeste de Moscou.

Por sua vez, a TASS informou que mais de 30 voos não puderam pousar nos aeroportos de Moscou devido às restrições de segurança.