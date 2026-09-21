Prefeitura promove tarde de lazer e resgate de brincadeiras tradicionais na Comunidade Rei Davi

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 09h40

A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer (SEMELC), realizou na tarde deste sábado (19) o evento “Vem Brincar na Rua!”. A ação, sediada na Comunidade Rei Davi, reuniu moradores locais e famílias de diversas regiões da cidade em uma programação voltada à integração comunitária e ao lazer infantil.

Com início às 14h30, o evento transformou o espaço público em uma área de recreação ao ar livre. A iniciativa teve como principal objetivo resgatar brincadeiras tradicionais da infância, oferecendo às crianças alternativas de entretenimento saudável longe das telas. Entre as atividades disponíveis, o público infantil pôde aproveitar partidas de futebol, oficina e empinação de pipas, cordas para pular e estrutura de escorregador, além da distribuição de picolés.

A gestão municipal e a equipe da SEMELC destacaram que a ação busca fortalecer os vínculos comunitários e ocupar os espaços públicos com atividades culturais e esportivas acessíveis e gratuitas para toda a população.