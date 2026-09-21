Homem é preso após espancar amigo com chave de roda por causa de conta em bar

Por pvhnoticias.com

Publicada em 21/09/2026 às 09h45

Um homem foi preso na noite deste domingo (20), após agredir violentamente um conhecido durante uma briga no interior de uma Conveniência, localizada em frente à Praça do Cohab, na Rua São Miguel, bairro Cohab, zona sul de Porto Velho.

De acordo com o relato policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada por populares por volta das 22h30, após uma briga generalizada no estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito detido por populares e a vítima caída no chão, desacordada e com diversos hematomas no rosto, olho esquerdo, cabeça, pescoço e boca.

Segundo testemunhas, vítima e suspeito estavam bebendo juntos quando começaram a discutir no momento de pagar a conta. Durante a confusão, o homem teria ido até um veículo de cor prata e retirado um objeto comprido e prateado, passando a desferir vários golpes contra a vítima, principalmente na região da cabeça e do rosto.

O ataque só terminou depois que populares conseguiram imobilizar o suspeito. A Polícia Militar informou que as imagens registradas pelo equipamento de monitoramento instalado na praça mostram o momento da agressão e o suspeito segurando o objeto, mas não foi possível identificar com precisão se era um facão ou uma barra de ferro.

Populares afirmaram aos policiais que o agressor utilizou um facão. Já o próprio conduzido declarou que teria usado uma chave de roda. O objeto não foi localizado pela equipe policial.

Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima até o Hospital João Paulo II, onde permaneceu sob cuidados médicos. Segundo informações repassadas à PM no hospital, a vítima estava recebendo atendimento.

O homem recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial. A PM informou ainda que o suspeito apresentava uma lesão no joelho esquerdo, considerada anterior ao episódio.