Mulher é morta a golpes de facão dentro de residência em distrito

Por hora1rondonia.com

Publicada em 21/09/2026 às 09h30

Uma mulher identificada apenas pelo primeiro nome de Florinda foi encontrada morta com diversas marcas de golpes de facão em uma residência no distrito de Vista Alegre do Abunã, pertencente ao município de Porto Velho, neste domingo (20). O caso, pelas circunstâncias iniciais, é investigado como possível feminicídio, e o marido da vítima é apontado como principal suspeito.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, moradores das proximidades teriam ouvido gritos de socorro vindos do imóvel. Após algum tempo, a vítima foi localizada já sem vida nos fundos da residência, apresentando vários ferimentos provocados por golpes de arma branca. O marido não estava mais no local quando as equipes chegaram, circunstância que passou a ser considerada na linha de investigação sobre a autoria do crime. A dinâmica, entretanto, ainda deverá ser esclarecida pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada e esteve na residência, onde constatou a gravidade da ocorrência. Uma equipe de saúde também compareceu ao endereço e confirmou que Florinda já estava morta. O imóvel foi imediatamente isolado e preservado para evitar alterações na cena do crime. Na sequência, equipes da Perícia Criminal e do serviço de remoção foram acionadas para realizar os levantamentos técnicos, coletar possíveis vestígios e posteriormente encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil iniciou as investigações e realiza diligências para localizar o marido da vítima, que até o momento não foi encontrado. Os investigadores deverão apurar o que aconteceu dentro da residência, ouvir testemunhas e moradores que possam ter presenciado ou ouvido alguma movimentação, além de analisar os vestígios encontrados no imóvel. Até a localização e eventual responsabilização do suspeito, ele deve ser tratado como investigado, e a autoria do crime ainda precisa ser oficialmente comprovada pelas autoridades.