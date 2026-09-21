Motorista é preso em flagrante após atingir muro e parar dentro de quintal
Por Rondonianews.com
Publicada em 21/09/2026 às 09h30
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 Um homem foi preso em flagrante após perder o controle de um veículo e atingir o muro de uma residência, no Setor 13, em Nova Brasilândia D’Oeste (RO). O acidente aconteceu na Rua Rui Barbosa.

Segundo informações, o condutor seguia pela via conduzindo um Jeep Compass quando, por motivos que ainda deverão ser apurados, perdeu o controle da direção e acabou atingindo o muro da residência.

Com o impacto, o veículo atravessou o muro e foi parar no quintal do imóvel. A parte dianteira do carro ficou sobre a calçada de acesso à residência, nas proximidades da entrada da sala.

De acordo com relatos policiais, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Diante das evidências constatadas no local, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido pelas autoridades.

Ainda conforme as informações, dentro do veículo foram encontradas uma caixa de cerveja, que estaria ainda gelada, além de uma lata de cerveja no porta-copos do automóvel.

A Polícia Científica de Rolim de Moura foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos periciais. As circunstâncias do acidente e a situação do condutor deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A ocorrência será investigada e o motorista permanecerá à disposição da Justiça.

Polícia Nova Brasilândia
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