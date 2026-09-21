Gazin Porto Velho vence o Sport Genus pela segunda rodada da competição

Por FFER

Publicada em 21/09/2026 às 08h30

Na manhã deste domingo o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu mais uma partida pela segunda rodada do Rondoniense Feminino Sub-17, em campo Sport Genus e Gazin Porto Velho.

O time grená da capital estreou na competição enquanto as meninas da Locomotiva foram pra segunda partida, aplicando mais uma goleado, só no primeiro tempo as meninas do Locomotiva fizeram 6 a 0 pra cima das meninas do Sport Genus.

Na segunda etapa o Gazin Porto Velho continuou jogando em busca de mais gols, marcando mais três vez decretando uma goleada de 9 a 0 diante das meninas do Sport Genus.

Com os resultados do fim de semana as equipes do Tênis e do Gazin Porto Velho. já se garantiram nas semifinais, o Tênis Clube somou 6 pontos na liderança do Grupo A, já no Grupo B o Gazin Porto Velho também lidera com 6 pontos somados.

No próximo fim de semana o CDF - Heitor Costa recebe os jogos da terceira rodada, União Cacoalense enfrenta as meninas da Desportiva Itapuense e União Bandeirantes enfrenta a equipe do Sport Genus.

FOTO: Replay_midiaesportiva