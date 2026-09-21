Encontro reúne as lideranças da Linha do JK e o deputado Jean Mendonça

Neste domingo (20), o deputado Jean Mendonça (PL) 22222, candidato à reeleição, participou de mais uma reunião de campanha, desta vez com os moradores da comunidade do JK, localizada no distrito de Boa Vista do Pacarana).
O encontro aconteceu na sede da Associação dos Produtores Rurais da Linha Juscelino Kubistchek (Aprojuk) e contou com a participação de associados, moradores, apoiadores e lideranças locais da comunidade do JK.
O presidente da Aprojuk, o pecuarista Airton de Sena (Alemão) destacou a parceria construída com o parlamentar ao longo dos últimos anos. Ao falar sobre os resultados da parceria, Alemão citou as muitas conquistas da associação junto ao deputado Jean Mendonça.
O nosso deputado Jean é o maior parceiro da nossa associação, o parlamentar já entregou trator, equipamentos agrícolas entre outras contribuições a nossa entidade”, pontuou Alemão citando os benefícios que chegaram a Aprojuk através do trabalho do deputado Jean.
Ao fazer o uso da palavra o deputado Jean agradeceu pela receptividade dos moradores e reafirmou o seu compromisso de trabalho para com a Aprojuk. “O nosso compromisso com o 3º Setor vai continuar ainda mais forte e, reafirmo a minha parceria com a Aprojuk”, pontuou.
Acompanharam o deputado Jean Mendonça na visita ao JK, o prefeito Weliton Campos (PL), vereador Severino Schultz (PDT), ex-vereador, Joveci Bevenuto (PDT), presidente da Aprojuk, Airton de Sena, ex-presidente da Aprojuk, Adriano, associados e moradores.
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