Suspeito é perseguido por populares após furto e acaba preso com objetos

Por rondoniatual.com

Publicada em 21/09/2026 às 09h15

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser apontado como suspeito de furtar objetos de uma residência e ser perseguido por moradores em Ji-Paraná. O caso aconteceu na noite deste domingo (20).

Segundo o registro policial, a moradora, identificada como Marlucia, havia saído de casa por volta das 16h e retornou aproximadamente às 19h15. Ao entrar no quintal, percebeu que haviam sido levados uma botija de gás de 13 kg, uma bicicleta feminina branca e quatro cadeiras plásticas brancas.

As portas e janelas da residência estavam preservadas, sem sinais de arrombamento. A suspeita é de que o autor tenha utilizado uma escalada para acessar o imóvel e alcançar os objetos que estavam na área externa.

Durante as diligências, a Polícia Militar recebeu a informação de que populares haviam localizado um suspeito nos fundos do supermercado Rede Super 10. No local, os policiais encontraram Paulo Henrique, que estava com mãos e pés amarrados por moradores. Ele apresentava lesões na boca, ombro esquerdo, pé esquerdo e vermelhidão nas costas. Segundo os relatos colhidos no local, os ferimentos teriam ocorrido durante a contenção feita pelos populares.

A moradora contou ainda que, enquanto conversava com vizinhos em frente à residência, viu o suspeito passar pela esquina conduzindo sua bicicleta. Moradores iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo.

Conforme o registro, Paulo Henrique indicou aos policiais onde havia escondido os objetos. Foram recuperados a botija de gás, a bicicleta e três das quatro cadeiras, enquanto uma cadeira não foi localizada. Um dos chinelos que o suspeito usava também teria sido deixado no local do furto, e posteriormente ele foi encontrado usando apenas o outro calçado.

Os policiais constataram ainda que o homem utilizava tornozeleira eletrônica, relacionada a um crime de furto, e que o dispositivo estaria desligado. Diante da situação de flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os objetos recuperados, à UNISP para as providências cabíveis.