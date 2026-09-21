Hospital Universitário começa a atender pacientes no dia 28 de setembro; estrutura receberá usuários da regulação municipal

Por Jhon Silva

Publicada em 21/09/2026 às 09h00

Um prédio que representa um sonho antigo para a saúde e para o ensino em Porto Velho começa a ganhar uma nova rotina. Na tarde desta sexta-feira (18), os espaços do futuro Hospital Universitário reuniram representantes das instituições responsáveis por transformar o projeto em atendimento para a população.

A partir do dia 28 de setembro, pacientes que já aguardam na regulação começarão a ser atendidos no local. Nesta primeira etapa, serão contempladas as especialidades de Oftalmologia, Ortopedia e Cardiologia, além da realização de exames como raio-X, eletrocardiograma, tomografia, ultrassonografia e exames laboratoriais.

O início dos serviços é resultado da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) e Ministério da Saúde.

Para a reitora da UNIR, Marília Pimentel, ver o espaço começar a receber pacientes tem um significado especial. O curso de Medicina da universidade existe há mais de duas décadas e ainda não contava com um hospital universitário próprio.

“É a realização de um grande sonho. Aqui vai funcionar o Hospital Universitário de Porto Velho, em um prédio que foi doado pela Prefeitura. Enquanto avançamos nas adequações necessárias, conseguimos construir essa parceria para que o espaço já comece a atender a população. Será um hospital 100% SUS e também um hospital de ensino, que vai contribuir para formar ainda melhor os nossos profissionais”.

ATENDIMENTO

Os serviços serão realizados por meio da Oferta de Cuidados Integrados (OCI). O modelo busca reunir, em uma mesma jornada de atendimento, a consulta especializada e os exames necessários para cada caso, tornando o caminho do paciente mais organizado dentro da rede.

A Semusa ficará responsável pela gestão do espaço e pela regulação dos pacientes. Já a AgSUS custeará a operacionalização e a contratação de especialistas durante 120 dias.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, começar a utilizar a estrutura significa dar uma resposta a pacientes que aguardam atendimento especializado.

“A partir do dia 28 vamos começar a atender pacientes que estão na fila. Teremos Ortopedia, Cardiologia e Oftalmologia, acompanhadas dos exames necessários para esses atendimentos. Enquanto avançamos para a implantação definitiva do hospital, esse espaço já poderá contribuir com quem está esperando por uma consulta ou exame”.

A união entre diferentes instituições foi apontada pelo diretor do Departamento de Estratégias para a Expansão e a Qualificação da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Alves Torres Oliveira, como fundamental para colocar o projeto em funcionamento.

“Esse passo mostra que, quando o interesse da população está em primeiro lugar, conseguimos articular diferentes instituições. Estamos falando do Governo Federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, AgSUS, Universidade Federal e Prefeitura. Juntos, estamos avançando para tornar realidade uma estrutura muito importante de ensino, assistência e pesquisa”.

Para o prefeito Léo Moraes, a parceria permite que a população comece a utilizar o espaço antes mesmo da implantação definitiva do Hospital Universitário.

“Temos pessoas esperando por uma consulta, por um exame e por uma resposta. Conseguimos unir diferentes instituições para que esse espaço não fique parado enquanto avançamos nas próximas etapas. A partir do dia 28, começamos com três especialidades e vários exames, fazendo essa estrutura já cumprir uma função importante para a população”.

O Hospital Universitário está localizado na Rua João Goulart, nº 2164, bairro São Cristóvão, em Porto Velho.