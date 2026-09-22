Superliga Rondoniense define oito classificados à fase estadual após títulos de Cacoal e Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/09/2026 às 08h30

A Fase Final Estadual da Superliga Rondoniense de Vôlei 2026 já tem definidos os oito times que disputarão os títulos feminino e masculino. A competição reunirá os campeões e vice-campeões da Fase Interiorana às equipes que ocuparam as duas primeiras colocações na Fase Metropolitana.

Os jogos da etapa estadual estão previstos para a segunda ou a terceira semana de novembro. Em cada modalidade, quatro equipes formarão um quadrangular de pontos corridos. As duas melhores campanhas avançarão para a decisão, disputada em jogo único.

No torneio feminino, estarão na disputa Artball Cacoal, campeão do interior; AVF Vilhena, vice-campeão interiorano; FAV, campeão da Fase Metropolitana; e Ferroviário, que ficou com o vice metropolitano.

A composição da chave masculina terá AVV/FUT7 Vilhena, campeão interiorano; AFV Jaru, segundo colocado no interior; Gazin Porto Velho Feras, campeão metropolitano; e Ferroviário, vice da competição metropolitana.

As últimas vagas foram confirmadas após a Fase Final Interiorana. Entre as mulheres, o Artball Cacoal terminou com o título, enquanto o AVF Voleibol, de Vilhena, ficou na segunda colocação. Os dois garantiram presença na etapa estadual.

No masculino, a taça ficou com a AVV/FUT7 Voleibol Clube, de Vilhena. O AFV Voleibol, de Jaru, terminou como vice-campeão e também assegurou classificação para a fase decisiva da Superliga Rondoniense.