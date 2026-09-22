COMTRAN realiza blitz educativa para conscientizar motoristas sobre segurança no trânsito

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 08h47

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN), realizou na manhã desta segunda-feira (21) uma blitz educativa de trânsito na Avenida 25 de Agosto, em frente à Boa Safra.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e teve como objetivo orientar motoristas e demais usuários das vias sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito.

Durante a abordagem, foram distribuídos panfletos com informações educativas e orientações voltadas à prevenção de acidentes, respeito às normas de trânsito e preservação da vida.

A iniciativa reforça o trabalho de educação e conscientização desenvolvido pela COMTRAN, buscando contribuir para um trânsito mais seguro, responsável e humanizado no município.