Prefeitura amplia ações de inclusão e acessibilidade em Porto Velho; Léo Moraes destacou que a inclusão busca garantir direitos

Por Letícia Regis

Publicada em 22/09/2026 às 09h07

Mais do que uma data no calendário, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, representa um momento de reflexão sobre direitos, acessibilidade e a construção de uma sociedade em que todas as pessoas possam participar plenamente da vida social.

Em Porto Velho, a Prefeitura tem ampliado ações voltadas às pessoas com deficiência e às suas famílias, com iniciativas que passam por diferentes áreas da administração pública. As políticas são coordenadas pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), por meio do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH).

“Este dia é importante para nós, mas a inclusão que estamos construindo em Porto Velho não cabe mais em uma data no calendário. Não queremos falar de inclusão apenas em caminhadas, palestras ou eventos. Queremos que ela seja percebida nos serviços, nas escolas, na saúde, no trabalho e na vida das pessoas durante os 365 dias do ano”, disse Tércia Marília, Secretária Adjunta Municipal de Inclusão e Assistência Social.

Município disponibiliza três ônibus acessíveis para pessoas com deficiência que participam de ações e atendimentos promovidos pela Prefeitura

Entre as atividades está o Giro da Saúde, que leva serviços para diferentes regiões da capital. Na programação realizada na UBS Amorim de Matos, por exemplo, foram realizados atendimentos com neuropediatra para crianças e psiquiatra para mães atípicas, ampliando o acesso a cuidados especializados.

Para o secretário da Semias, Paulo Afonso: “em Porto Velho, inclusão é compromisso, nossa gestão trabalha para garantir direitos e ampliar o acesso as políticas públicas.”

Iniciativas que geram acessibilidade

Entre ações e entregas, o município disponibiliza três ônibus acessíveis para pessoas com deficiência que participam de ações e atendimentos promovidos pela Prefeitura.

Além disso, a inclusão também chega aos espaços de lazer. O Espaço Acolher, localizado no Parque da Cidade, oferece um ambiente pensado para receber pessoas com deficiência e suas famílias. Uma nova unidade está sendo preparada no Parque Circuito.

Léo Moraes destacou que a inclusão busca garantir direitos e ampliar o acesso das pessoas com deficiência aos serviços públicos

Nos eventos públicos promovidos pelo município, também são disponibilizados espaços de inclusão, permitindo que pessoas com deficiência tenham melhores condições para participar das atividades ao lado de seus familiares.

Inclusão também no mercado de trabalho

A Prefeitura também trabalha para ampliar as oportunidades de inclusão profissional. Entre as iniciativas está a Carteira Municipal da Pessoa com Deficiência, que facilita o acesso a benefícios e serviços.

Em parceria com o setor empresarial, o programa Empresa Amiga da Inclusão aproxima empresas e poder público para a oferta de benefícios aos titulares da carteira.

“Falar de inclusão é falar de garantir direitos e oportunidades. Nosso compromisso é fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços públicos, possam ocupar os espaços da cidade e tenham suas necessidades respeitadas. É um trabalho que precisa envolver toda a sociedade”, destaca o prefeito Léo Moraes.

Neste dia, a Prefeitura reforça que a luta pela inclusão não se limita a uma data. Ela faz parte da construção diária de uma Porto Velho mais acessível, participativa e preparada para garantir que todas as pessoas possam exercer seus direitos e ocupar a cidade.