Jean Oliveira e Márcia Oliveira percorrem Rolim de Moura em carreata que destaca obras e investimentos

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 08h40

Trabalho que gera resultado e compromisso que se transforma em obra foram destacados durante a carreata do candidato a deputado estadual,Jean Oliveira (que busca a reeleição), e da candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, realizada na tarde deste sábado (19), no município de Rolim de Moura, na região da Zona da Mata. O bairro Cidade Alta fez parte do percurso, evidenciando importantes investimentos viabilizados por meio de emendas parlamentares para obras de pavimentação asfáltica.

Durante a carreata, Jean Oliveira enfatizou os recursos destinados por seu mandato para a pavimentação do bairro Cidade Alta, que está sendo contemplado com mais de 7 quilômetros de asfalto por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO).

Entre as vias beneficiadas estão a Rua H, a Rua Parnaíba e um trecho da Avenida Morumbi, além de outras ruas importantes do bairro.

"É gratificante podermos conferir esses serviços que estão sendo executados no bairro Cidade Alta. Trata-se de resultado de um trabalho que começou com a escuta das demandas e avançou para a realização das obras", destatacou Jean Oliveira.

TRABALHO E RESULTADO

As obras são realizadas em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura, responsável pelos serviços de terraplanagem e preparação das vias, enquanto o DER-RO executa a aplicação da capa asfáltica.

Ao longo do percurso, Jean Oliveira e Márcia Oliveira utilizaram o carro de som para apresentar suas propostas e conversar com a população sobre as ações e investimentos destinados à infraestrutura do município.

A pavimentação das ruas do Cidade Alta representa uma melhoria para os moradores, proporcionando melhores condições de tráfego, redução da poeira durante o período de estiagem e mais facilidade de deslocamento.

Durante a carreata, Jean Oliveira reforçou a mensagem de que trabalho se comprova com resultados, enfarizando a importância de transformar compromissos em ações concretas que chegam às ruas e melhoram a vida da população.