Furia visita comércio em Ji-Paraná e reforça diálogo com setor produtivo

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 08h20

O candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Furia (PSD), esteve neste fim de semana em Ji-Paraná, onde cumpriu uma agenda de proximidade com a população. Ao longo da manhã, visitou diferentes pontos da cidade e conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores, ouvindo demandas e conhecendo de perto os desafios enfrentados por quem vive e empreende no município.

Durante a agenda, Furia visitou uma unidade dos Supermercados Taí Max, onde conversou com trabalhadores e representantes do setor empresarial, ouvindo demandas e sugestões para o fortalecimento da economia de Rondônia.

A visita foi acompanhada por Ailton Tomasi, um dos sócios-administradores e fundadores da rede Taí Max, que atua ao lado de Leliana Calixto Tomasi na condução da empresa.

Durante o encontro, Fúria destacou que a agenda em Ji-Paraná faz parte de uma série de visitas que vêm sendo realizadas em diferentes regiões do Estado. Segundo a candidatura, o objetivo é ouvir as demandas de cada município e conhecer de perto os desafios enfrentados por quem produz e gera empregos em Rondônia. “Cada região tem uma realidade própria. Por isso, tenho buscado estar perto das pessoas, ouvir quem trabalha, quem empreende, quem movimenta a economia e quem conhece os problemas do município no dia a dia. É dessa escuta que queremos construir propostas para Rondônia”, afirmou Adailton Furia.

Entre as propostas apresentadas pela candidatura para o desenvolvimento econômico estão medidas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, do comércio, da indústria e dos pequenos negócios, com ampliação do acesso a crédito, qualificação e mercados. Outra frente prevista no plano de governo é a melhoria da infraestrutura e da logística, incluindo estradas, pontes, transporte e integração entre os municípios, com o objetivo declarado de reduzir dificuldades para a circulação de pessoas e o escoamento da produção.

Para Ailton Tomasi, o diálogo com representantes do poder público é importante para aproximar as decisões das necessidades de quem está na atividade empresarial. “Quem está todos os dias trabalhando, empregando e atendendo a população conhece os desafios que precisam ser enfrentados. É importante receber os candidatos, apresentar nossa realidade e também ouvir quais são as propostas para o desenvolvimento de Rondônia”, destacou Ailton Tomasi.

A agenda em Ji-Paraná integra o roteiro de visitas de Adailton Fúria pelo interior de Rondônia. A proposta da candidatura é manter o contato direto com diferentes segmentos da sociedade para reunir demandas e apresentar as diretrizes para o período de governo de 2027 a 2030.