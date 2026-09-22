Prefeitura conclui pavimentação asfáltica de trechos das ruas Sergipe e Mamoré, no Setor 1A

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 08h30

A Prefeitura de Jaru concluiu, na última quinta-feira (17), a pavimentação asfáltica de trechos das ruas Sergipe e Mamoré, entre a Rua Afonso José e o final de cada via, no Setor 1A.

Os serviços integram o projeto Asfalta Jaru e foram executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, com recursos, maquinário e equipe próprios do município.

De acordo com o planejamento estabelecido para a execução dos serviços, todas as etapas da obra foram concluídas em apenas sete dias, desde a preparação da sub-base e da base até a aplicação da capa asfáltica.

O prefeito Jeverson Lima destacou que as obras fazem parte do cronograma de expansão da malha asfáltica do município, que contempla diferentes setores da cidade.

Ainda de acordo com o prefeito, a pavimentação contribui para a melhoria da mobilidade urbana, proporcionando maior fluidez e segurança no trânsito, além de contribuir para a qualidade de vida dos moradores. “Quando o asfalto chega, também proporciona mais conforto e segurança para quem mora na região. Por isso, continuaremos avançando com o cronograma de pavimentação asfáltica nos diferentes setores de Jaru”, afirmou.