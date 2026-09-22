Prefeitura intensifica operação Tapa-Buracos em ruas de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 22/09/2026 às 08h39

A Prefeitura de Ji-Paraná intensificou nesta segunda-feira, 21, os serviços da operação “Tapa-Buracos” em diferentes pontos da cidade. A ação, executada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), tem como objetivo recuperar trechos danificados e melhorar as condições de tráfego nas ruas e avenidas. Os trabalhos fazem parte do cronograma de manutenção da malha viária e estão sendo realizados de forma gradual, conforme as condições climáticas. A equipe aproveita os períodos de estabilidade do tempo para avançar com os serviços de recuperação do pavimento.

No início desta semana, foram concluídos reparos em trechos da rua 22 de Novembro, entre as ruas São João e Paraná, e entre a rua Dom Bosco e a avenida JK; na rua São João, entre a rua Almirante Barroso e a rua Capitão Sílvio; e na rua Dom Bosco, entre a rua 7 de Setembro e a rua Mato Grosso, no bairro Casa Preta.

Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), a operação está sendo ampliada para diferentes bairros do município. “Essa operação é um tapa-buracos, pedidos da população que chegam por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Aproveitamos todos os dias em que o tempo favorece a realização dos trabalhos”, afirmou.

Além dos pontos já incluídos no cronograma, a Semosp orienta os moradores a informar os trechos que necessitam de manutenção. As solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Conecta Jipa ou pelo WhatsApp da secretaria, no número (69) 99289-1163.

A recuperação periódica das ruas busca evitar que os danos existentes no pavimento se agravem e contribuam para problemas estruturais que demandem intervenções de maior porte.